2018-09-19T19:03:26+03:00
Происшествия

На главврача онкодиспансера Чувашии завели очередное уголовное дело

Лидию Воропаеву подозревают в махинациях с закупкой оборудования и изделий медназначения
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет все о том же использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в корыстных интересах.Речь идет все о том же использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в корыстных интересах.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Главврач онкодиспансера Чувашии Лидия Воропаева, которую в мае суд отправил под домашний арест, стала фигурантом уже четвертого уголовного дела.

Речь идет все о том же использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в корыстных интересах.

Напомним, в частности, следователи выяснили, что в 2016 году Воропаева подписала документы на покупку и установку дорогостоящего медицинского оборудования в одну из районных больниц. А после подписала приемо-сдаточные акты. Вот только само оборудование до сих пор не установлено. Общая сумма «покупки» превысила 6 миллионов рублей.

Не исключается, что в схемах с приобретением подобного оборудования и изделий медназначения могут фигурировать компании из Москвы и Татарстана.

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