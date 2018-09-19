На главврача онкодиспансера Чувашии завели очередное уголовное дело
Главврач онкодиспансера Чувашии Лидия Воропаева, которую в мае суд отправил под домашний арест, стала фигурантом уже четвертого уголовного дела.
Речь идет все о том же использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в корыстных интересах.
Напомним, в частности, следователи выяснили, что в 2016 году Воропаева подписала документы на покупку и установку дорогостоящего медицинского оборудования в одну из районных больниц. А после подписала приемо-сдаточные акты. Вот только само оборудование до сих пор не установлено. Общая сумма «покупки» превысила 6 миллионов рублей.
Не исключается, что в схемах с приобретением подобного оборудования и изделий медназначения могут фигурировать компании из Москвы и Татарстана.
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