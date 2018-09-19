МВД Татарстана: наркотик «земляника» школьникам в республике никто не раздавал

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-19T18:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Не так давно в социальных сетях и популярных мессенджерах начала массово распространятся информация о том, что в школьных дворах детям кто-то начал раздавать наркотик под названием «земляника». Которая поступила от некой работницы Кировского территориального управления образования Дубининой, причем без указания региона.

МВД Татарстана проверила это сообщение. В итоге полицейские выяснили, что в республике не существует никакого Кировского территориального управления, а также сотрудника Дубининой в структуре образования региона.

- На сегодня обращений от граждан по фактам распространения подобных веществ в органы внутренних дел республики не поступало, - сообщили в МВД Татарстана. – Просьба не воспринимать распространяемое сообщение всерьез и не осуществлять его дальнейшую рассылку. А обо всех подозрениях о возможных правонарушениях вы можете сообщать по телефону доверия 291-20-02 или телефону 02.