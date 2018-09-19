2018-09-19T18:30:08+03:00
Общество

МВД Татарстана: наркотик «земляника» школьникам в республике никто не раздавал

Ведомство уверяет, что информация об этом не соответствует действительности
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Не так давно в социальных сетях и популярных мессенджерах начала массово распространятся информация о том, что в школьных дворах детям кто-то начал раздавать наркотик под названием «земляника». Которая поступила от некой работницы Кировского территориального управления образования Дубининой, причем без указания региона.

МВД Татарстана проверила это сообщение. В итоге полицейские выяснили, что в республике не существует никакого Кировского территориального управления, а также сотрудника Дубининой в структуре образования региона.

- На сегодня обращений от граждан по фактам распространения подобных веществ в органы внутренних дел республики не поступало, - сообщили в МВД Татарстана. – Просьба не воспринимать распространяемое сообщение всерьез и не осуществлять его дальнейшую рассылку. А обо всех подозрениях о возможных правонарушениях вы можете сообщать по телефону доверия 291-20-02 или телефону 02.

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