Водитель "Гелендвагена", протаранившего мост в Казани, угнал иномарку и гнал на ней со скоростью в 100 км/ч
Смертельная авария, произошедшая во вторник, 18 сентября, в 5.20 в Кировском районе столицы Татарстана на улице Клары Цеткин, обрастает подробностями.
Оказалось, что водителем "Гелендвагена" был 24-летний молодой человек, никогда не имевший водительские права. Не справившись с управлением, не пристегнувшись ремнем безопасности, молодой человек пролетел до железнодорожного моста на скорости свыше 100 километров в час, вписаться в поворот не смог и его тормозной путь составил более 70 метров.
Собственник автомобиля написал заявление об угоне. Как сообщили собственные источники "КП-Казань", он рассказал, что у автомобиля испортилась сигнализация, и он оставил его в сервисе для ремонта.
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