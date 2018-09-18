Водитель "Гелендвагена", протаранившего мост в Казани, угнал иномарку и гнал на ней со скоростью в 100 км/ч

СЕГОДНЯ 16:31 2018-09-18T16:31:54+03:00

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Смертельная авария, произошедшая во вторник, 18 сентября, в 5.20 в Кировском районе столицы Татарстана на улице Клары Цеткин, обрастает подробностями.

Оказалось, что водителем "Гелендвагена" был 24-летний молодой человек, никогда не имевший водительские права. Не справившись с управлением, не пристегнувшись ремнем безопасности, молодой человек пролетел до железнодорожного моста на скорости свыше 100 километров в час, вписаться в поворот не смог и его тормозной путь составил более 70 метров.

Собственник автомобиля написал заявление об угоне. Как сообщили собственные источники "КП-Казань", он рассказал, что у автомобиля испортилась сигнализация, и он оставил его в сервисе для ремонта.

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