2018-09-16T09:51:16+03:00
Общество

Бывший министр образования Татарстана назначен главой Актанышского района республики

Ранее Энгель Фаттахов занимал пост руководителя исполкома района
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: пресс-служба администрации Актанышского района.Фото: пресс-служба администрации Актанышского района.
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Накануне в руководящем составе Актанышского района Татарстана произошли перестановки. Так, в ходе заседания теперь уже бывший руководитель исполкома района Энгель Фаттахов сложил с себя полномочия.

Впрочем, без официальной должности экс-министр образования республики оставался недолго. На том же заседании Фаттахова избрали главой Актанышского района.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома был назначен заместитель руководителя исполкома Альберт Тимиров.

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