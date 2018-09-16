Бывший министр образования Татарстана назначен главой Актанышского района республики
Ранее Энгель Фаттахов занимал пост руководителя исполкома района
Фото: пресс-служба администрации Актанышского района.
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Накануне в руководящем составе Актанышского района Татарстана произошли перестановки. Так, в ходе заседания теперь уже бывший руководитель исполкома района Энгель Фаттахов сложил с себя полномочия.
Впрочем, без официальной должности экс-министр образования республики оставался недолго. На том же заседании Фаттахова избрали главой Актанышского района.
Исполняющим обязанности руководителя исполкома был назначен заместитель руководителя исполкома Альберт Тимиров.
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