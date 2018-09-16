Бывший министр образования Татарстана назначен главой Актанышского района республики

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-16T09:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в руководящем составе Актанышского района Татарстана произошли перестановки. Так, в ходе заседания теперь уже бывший руководитель исполкома района Энгель Фаттахов сложил с себя полномочия.

Впрочем, без официальной должности экс-министр образования республики оставался недолго. На том же заседании Фаттахова избрали главой Актанышского района.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома был назначен заместитель руководителя исполкома Альберт Тимиров.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»