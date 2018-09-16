2018-09-16T09:01:23+03:00
Происшествия

В Татарстане в пожаре пострадала 42-летняя женщина

По предварительным данным возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электроприборов
Владимир КРУПСКИЙ
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Горел жилой дом и надворные постройки.Горел жилой дом и надворные постройки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Татарстане произошел пожар. Звонок в службу спасения поступил примерно в 17:41. Очевидцы сообщили, что в селе Старое Дрожжаное горит дом, расположенный на улице Ленина.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит не только крыша одноэтажного бревенчатого дома, но пламя уже перекинулось на надворные постройки.

Пожарные смогли справиться с огнем и потушить пожар. Увы, но без пострадавших не обошлось. Помощь медиков понадобилась 42-летней женщине. Ее с ожогами рук и лица 1-2 степени госпитализировали в Дрожжановскую ЦРБ.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в пресс-службе татарстанского МЧС.

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