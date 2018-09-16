В Татарстане в пожаре пострадала 42-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-16T09:01:23+03:00

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Минувшим вечером в Татарстане произошел пожар. Звонок в службу спасения поступил примерно в 17:41. Очевидцы сообщили, что в селе Старое Дрожжаное горит дом, расположенный на улице Ленина.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит не только крыша одноэтажного бревенчатого дома, но пламя уже перекинулось на надворные постройки.

Пожарные смогли справиться с огнем и потушить пожар. Увы, но без пострадавших не обошлось. Помощь медиков понадобилась 42-летней женщине. Ее с ожогами рук и лица 1-2 степени госпитализировали в Дрожжановскую ЦРБ.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в пресс-службе татарстанского МЧС.

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