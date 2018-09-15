«Рубин» обыграл «Енисей» на «Казань-Арене»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-09-15T16:52:12+03:00

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В субботу, 15 сентября, казанский рубин встретился в матче Чемпионата России с красноярским «Енисеем». Матч прошел на «Казань-Арене» и завершился победой хозяев. Единственный гол в матче забили в самом начале. Сердар Азмун отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную, мог пробить сам, но отдал пас Дмитрию Полозу, который поразил ворота «Енисея».

Во втором тайме шанс был у гостей, но Михаил Комков угодил в перекладину.

- Тяжелый матч, как и предполагалось. Многие игроки в разном функциональном состоянии, но радует то, что ребята дотерпели, через «не могу». Очень важная победа. Нет игрового тонуса у многих игроков. У нас вся средняя линия отсутствовала практически весь тренировочный процесс. Не у всех была игровая практика, например у Руслана Камболова. Он много ошибался, особенно в начале игры. Но потихоньку наладили. Неделя есть, восстановимся, - оценил игру главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

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