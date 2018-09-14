«Добрый фудтрак» в Казани: бездомным также будут помогать медики и юристы

СЕГОДНЯ 18:57 2018-09-14T18:57:29+03:00

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В этот раз к выезду «Доброго фудтрака» в Казани, который кормит нуждающихся горячей едой, присоединится микроавтобус, оборудованный кабинетами врача и юриста. Эти специалисты будут бесплатно консультировать бездомных.

Отметим «Добрый фудтрак» останавливается в сквере по улице Бурхана Шахиди шесть дней в неделю: в понедельник – в 14.30, во вторник – в 10.30, в среду в 11.00, в четверг – в 15.00, в пятницу – в 10.00 и в субботу – в 15.00.

А во вторник фудтрак с горячей едой дополнительно останавливается в Доме ветеранов по улице Дубравная, 35 - с 14.30 до 15.00.

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