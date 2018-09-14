В молочной продукции "Белоусовы" чувашской компании нашли антибиотики

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-14T18:44:28+03:00

Их наличие было обнаружено после проверки Россельхознадзора республики

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Молочную продукцию марки "Белоусовы" ("Вурнары завод СОМ" ) вновь признали опасной. Россельхознадзор по Чувашии выявил наличие в их сметане и кисломолочном биопродукте антибиотика тетрациклиновой группы.

Отметим, что в 2017 году компания, владеющая брендом, уже была оштрафована на 300 тысяч рублей. Тогда, исследования её товаров показали несоответствие требованиям по микробиологическим показателям.

Тогда, "Вурнары завод СОМ" обратилось в Арбитражный суд Чувашии с просьбой признать незаконным и отметить постановление административного органа, но ничего не добилось.

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