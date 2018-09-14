На реконструкцию очистных сооружений Альметьевска потратят 567 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-14T13:07:14+03:00

Деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов

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В северо-западной части Альметьевска пройдет масштабная реконструкция очистных сооружений. На ремонтные работы из республиканского и федерального бюджетов уже выделили 567 миллионов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, реконструкция пройдет в два этапа. В первую очередь на объекте построят распределительные чаши вторичных отстойников, насосные станции активного ила и всплывающих веществ, корпуса цехов механического обезвоживания, илоуплотнители и системы нейтрализации неприятных запахов. На втором этапе здесь появятся несколько цехов механической очистки сточных вод.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 4 октября. Работы по реконструкции должны быть завершены уже к концу текущего года.

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