На реконструкцию очистных сооружений Альметьевска потратят 567 миллионов рублей
В северо-западной части Альметьевска пройдет масштабная реконструкция очистных сооружений. На ремонтные работы из республиканского и федерального бюджетов уже выделили 567 миллионов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, реконструкция пройдет в два этапа. В первую очередь на объекте построят распределительные чаши вторичных отстойников, насосные станции активного ила и всплывающих веществ, корпуса цехов механического обезвоживания, илоуплотнители и системы нейтрализации неприятных запахов. На втором этапе здесь появятся несколько цехов механической очистки сточных вод.
Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 4 октября. Работы по реконструкции должны быть завершены уже к концу текущего года.
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