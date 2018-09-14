Сделки Татфондбанка на сумму более 128 миллионов рублей признали недействительными

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-14T12:17:20+03:00

Соответствующая информация появилось на сайте Агенства по страхованию вкладов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В том числе аннулирован был перевод 5,4 миллиона рублей на счет другого банка

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Арбитражный суд Казань признал недействительными сделки Татфондбанка на общую сумму более 128 миллионов рублей. Такую информацию на своем сайте опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Так, были аннулированы сделки банка с ООО «Идель-Лизинг» (перевод на счет третьего лица 5,2 миллиона рублей), ООО «Проминвест» (перевод 7,9 миллиона), казанским филиалом «Альфастрахование» (1 миллион), ООО «ИнформФинансСервис» (перевод 6,8 миллиона). Помимо этого, недействительным признали перевод Татфондбанка на счет другого банка порядка 5,4 миллиона рублей и снятие физическим лицом 100 миллионов рублей.

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