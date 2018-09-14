В Чувашии начались съемки фильма "В красном море"

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-14T11:38:14+03:00

Художественно-документальная картина будет описывать революционное время в республике [фото]

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"Чувашкино" приступило к созданию художественно-документального фильма "В красном море". Накануне, 13 сентября, в республике состоялся первый съемочный день.

Действие в фильме начинаются в июне 1918 года. Тогда на рабоче-крестьянском съезде чувашское национальное движение распадается на два лагеря. После авторы работы покажут, как это политическое событие отразилось на судьбах конкретных людей.

Режиссером-постановщиком картины выступил Андрей Митешин, ранее выпустивший два короткометражных фильма. Автор сценария истории о революции - кандидат исторических наук Сергей Щербаков.

Фото: Государственная киностудия "Чувашкино"

Напомним, что на создание фильма из минкульт республики выделил 3,5 миллиона рублей.

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