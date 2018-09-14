В Чувашии начались съемки фильма "В красном море"
"Чувашкино" приступило к созданию художественно-документального фильма "В красном море". Накануне, 13 сентября, в республике состоялся первый съемочный день.
Действие в фильме начинаются в июне 1918 года. Тогда на рабоче-крестьянском съезде чувашское национальное движение распадается на два лагеря. После авторы работы покажут, как это политическое событие отразилось на судьбах конкретных людей.
Режиссером-постановщиком картины выступил Андрей Митешин, ранее выпустивший два короткометражных фильма. Автор сценария истории о революции - кандидат исторических наук Сергей Щербаков.
Фото: Государственная киностудия "Чувашкино"
Напомним, что на создание фильма из минкульт республики выделил 3,5 миллиона рублей.
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