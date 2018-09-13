2018-09-13T19:32:42+03:00
Происшествия

В Чувашии полицейские вычислили программиста, который похитил деньги через мобильный телефон

Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению подобных преступлений по всей России
Олег ЛУГОВОЙ
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Ранее подозреваемый не попадал в поле внимания правоохранительных органов.Ранее подозреваемый не попадал в поле внимания правоохранительных органов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В полицию города Алатырь пришел 29-летний местный житель. В конце мая он заметил, что с его счета кто-то списал более 8 тысяч рублей. Молодой человек вспомнил, что до этого ему на мобильный телефон приходило СМС-сообщение с какой-то ссылкой. Выяснилось, что последняя была заражена вирусом, который автоматически списывает деньги с банковских счетов привязанных к номеру телефона.

Полицейским удалось выйти на того, кто заразил телефон молодого человека. Им оказался 38-летний программист из Ульяновска.

- Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных правонарушений по всей стране, - сообщают в МВД Чувашии.

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