2018-09-13T14:36:56+03:00
Экономика

Госжилфонд Татарстана требует у ПСО "Казань" более 1 миллиарда рублей

Организация уже подала соответствующий иск в Арбитражный суд республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины обращения в суд пока не публикуются.Причины обращения в суд пока не публикуются.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана подал в суд на производственно-строительную организацию (ПСО) "Казань". Соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражного суда республики.

Причины обращения пока не публикуются, но известно что истец требует отспорить у ответчика более 1 миллиарда 54 миллионов рублей. Заявление об этом поступило в суд первой инстанции накануне, 12 сентября.

Отметим, что на ПСО "Казань" уже ни раз подавали иски в Арбитражный суд Татарстана. Так, Исполком Казани обвинял организацию в нарушении сдачи объектов. Однако иск на 2,6 миллиарда тогда так и остался без движения.

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