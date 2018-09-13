Госжилфонд Татарстана требует у ПСО "Казань" более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2018-09-13T14:36:56+03:00

Причины обращения в суд пока не публикуются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана подал в суд на производственно-строительную организацию (ПСО) "Казань". Соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражного суда республики.

Причины обращения пока не публикуются, но известно что истец требует отспорить у ответчика более 1 миллиарда 54 миллионов рублей. Заявление об этом поступило в суд первой инстанции накануне, 12 сентября.

Отметим, что на ПСО "Казань" уже ни раз подавали иски в Арбитражный суд Татарстана. Так, Исполком Казани обвинял организацию в нарушении сдачи объектов. Однако иск на 2,6 миллиарда тогда так и остался без движения.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»