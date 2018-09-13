В Татарстране самые низкие цены на муку и сметану в Приволжском федеральном округе
Таблица максимальных и минимальных цен на основные товары по регионам Приволжского федерального округа показала, что на 10 сентября в Татарстане самая низкая цена на пшеничную муку и сметану.
Так, если в Нижнегородской области за килограмм сметаны покупатель в среднем отдает 193,4 рубля, то в Татарстане эта сумма составляет - 156,1 рублей. Тот же самый объем пшеничной муки в республике стоит в среднем 23,1 рубля, когда в Самарской области ее средняя цена - 33,4 рубля.
В это же время, в Чувашии выявлены самые дешевые яблоки и сыры. Здесь их можно приобрести за 67,4 и 372 рубля за килограмм соответственно.
Соответствующие данные предоставляет Татарстанстат.
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