В Казани снесут три аварийных дома

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-13T12:39:21+03:00

На время работ по сносу доступ к домам будет ограничен ради безопасности казанцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В течение полугода в Казани должны снести три аварийных дома. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов местного Исполкома, опубликованном на сайте мэрии города.

Так, в список попали дом №28 на улице Баженова, №9 на улице Железнодорожников и №15 на улице Димитрова. На время работ по сносу доступ к ним будет ограничен ради безопасности казанцев.

Помимо этого, аварийными признали трехкомнатную квартиру в доме №14 по улице Колымской, и с 1 по 6 комнаты в квартире №14 того же дома.

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