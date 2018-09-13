В Казани снесут три аварийных дома
В течение полугода в Казани должны снести три аварийных дома. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов местного Исполкома, опубликованном на сайте мэрии города.
Так, в список попали дом №28 на улице Баженова, №9 на улице Железнодорожников и №15 на улице Димитрова. На время работ по сносу доступ к ним будет ограничен ради безопасности казанцев.
Помимо этого, аварийными признали трехкомнатную квартиру в доме №14 по улице Колымской, и с 1 по 6 комнаты в квартире №14 того же дома.
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