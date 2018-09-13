С 14 сентября в Казани перекроют улицу Баки Урманче
Из-за ремонта проезжей части уже в эту пятницу, 14 сентября, в столице Татарстана перекрывается движение транспорта по улице Баки Урманче. Ограничение для автомобилстов продлится больше месяца – вплоть до 30 октября.
Согласно распоряжению Исполкома Казани, до этого срока нельзя будет проехать на участках-
- от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче и от дома №5 по той же улице до Оренбургского проезда. Причем там перекрывать движение будут в ночное время - с 23.00 до 5.00;
- от дома №6 по улице Баки Урманче до улицы Мидхада Булатова.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»