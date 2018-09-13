2018-09-13T10:50:32+03:00
Авто

С 14 сентября в Казани перекроют улицу Баки Урманче

Ограничение на движение транспорта будет действовать больше месяца
Олег ЛУГОВОЙ
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Причина неудобств в ремонте дороги.Причина неудобств в ремонте дороги.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за ремонта проезжей части уже в эту пятницу, 14 сентября, в столице Татарстана перекрывается движение транспорта по улице Баки Урманче. Ограничение для автомобилстов продлится больше месяца – вплоть до 30 октября.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, до этого срока нельзя будет проехать на участках-

- от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче и от дома №5 по той же улице до Оренбургского проезда. Причем там перекрывать движение будут в ночное время - с 23.00 до 5.00;

- от дома №6 по улице Баки Урманче до улицы Мидхада Булатова.

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