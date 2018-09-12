В деревнях Татарстана введен карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-12T15:29:55+03:00

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В трех населенных пунктах республики выявили животных больных бешенством, чтобы не возникло угрозы распространения, был введен карантин. Он будет снят, когда пройдет два месяца после смерти последней зараженной особи.

Так, согласно указу президента Татарстана Рустама Минниханова, карантин по бешенству введен в деревне Ореховка Зеленодольского района, деревне Таулык Тукаевского района и в деревне Танай-Тураево Апастовского района.

Во время карантина действуют ограничения на торговлю домашними животными, их вывоз за границу населенного пункта. Также ее не должны пересекать необеззараженные шкуры и шерсть. Кроме того, жителям запрещается забивать на мясо больных животных, продавать и потреблять молоко без его пастеризации.

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