2018-09-12T12:26:07+03:00
Происшествия

В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии

Инцидент произошел на улице Декабристов
Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла около 10:00.Авария произошла около 10:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла минувшим днем, 11 сентября, напротив дома №133 по улице Декабристов. Около 10:00 автомобиль "Форд" сбил 27-летнего пешехода. При этом, водитель и не думал останавливаться, а поспешил скрыться с места ДТП.

В результате аварии пешеход получил ушиб мягких тканей и гематому правой орбитальной области. По предварительным данным, к аварии привел тот факт, что водитель заметно превысил скорость.

Автоинспекторы просят всех, кому что-либо известно о данной аварии и о предполагаемом виновники инцидента, сообщить в полицию.

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