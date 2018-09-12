В Казани водитель сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии
Авария произошла минувшим днем, 11 сентября, напротив дома №133 по улице Декабристов. Около 10:00 автомобиль "Форд" сбил 27-летнего пешехода. При этом, водитель и не думал останавливаться, а поспешил скрыться с места ДТП.
В результате аварии пешеход получил ушиб мягких тканей и гематому правой орбитальной области. По предварительным данным, к аварии привел тот факт, что водитель заметно превысил скорость.
Автоинспекторы просят всех, кому что-либо известно о данной аварии и о предполагаемом виновники инцидента, сообщить в полицию.
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