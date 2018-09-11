2018-09-11T15:56:54+03:00
Экономика

В Казани территорию у "Храма всех религий" благоустроят за 35,9 миллиона рублей

Работы будут включать в себя установку освещения и подпорной стенки, ремонт дорог и тротуаров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метровПлощадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров
Изменить размер текста:

Стало известно, сколько Татарстану придется потратить на благоустройство территории "Храма всех религий" в казанском поселке Старое Аракчино. Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, сумма составит 35,9 миллиона рублей.

Известно, что площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров. Исполнитель договора должен будет починить дороги (31,7 миллиона рублей), отремонтировать тротуары (2,8 миллиона рублей), возвести подпорную стенку (0,2 миллиона рублей) и установить освещение (1,1 миллиона рублей). Оставшиеся деньги пойдут на оплату труда рабочих.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 14 сентября. Таким образом, на выполнение ремонтных работ у него останется чуть больше 2 месяцев. Увидеть обновленный двор у "Храма всех религий" татарстанцы смогут уже 22 ноября.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане по факту гибели экс-журналиста возбудили уголовное дело
«Игровой» идёт на взлёт: абонентам «Ростелекома» стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в World of Warplanes
Завод в Татарстане единственный в России, чьи детские подгузники продаются в Западной Европе по 50 миллионов штук
До конца сентября в Казани перекрыли движение по улицам Адамюка и Малая Красная
У ТОСЭР «Набережные Челны» появится три новых резидента с инвестициями на 370 миллионов рублей
В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре": девочка скончалась
В Татарстане преподаватель филиала КФУ 6 лет работал по поддельному диплому
Под Казанью начались съемки сериала «Зулейха»
Жительница Чебоксар заложила квартиру и машину, чтобы купить биткоины
В Набережных Челнах продают паровоз-мангал за 180 тысяч рублей
Победителем фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани стал фильм из Казахстана
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 п.п.
В Казани пройдет II тур конкурса органных исполнителей
12 лучших чиновников получат от президента Татарстана по 50 тысяч рублей
В Марий Эл с крыши школы сорвался и погиб рабочий
Основатель благотворительного фонда «День добрых дел» получил мандат депутата Госсовета Татарстана
В Казани на "зебре" "Мазда" сбила школьницу
В Чувашии появился памятник паровозу
В Татарстане разыскивают пропавшего на Волге рыбака
В Казани появится 2 километра новых трамвайных путей за 236 миллионов рублей
ГИБДД Казани разыскивает водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
Татарский драматический театр отправляется на гастроли в Узбекистан
Подробности гибели журналиста рассказали в СУ СКР Татарстана