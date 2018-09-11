В Казани территорию у "Храма всех религий" благоустроят за 35,9 миллиона рублей
Стало известно, сколько Татарстану придется потратить на благоустройство территории "Храма всех религий" в казанском поселке Старое Аракчино. Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, сумма составит 35,9 миллиона рублей.
Известно, что площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров. Исполнитель договора должен будет починить дороги (31,7 миллиона рублей), отремонтировать тротуары (2,8 миллиона рублей), возвести подпорную стенку (0,2 миллиона рублей) и установить освещение (1,1 миллиона рублей). Оставшиеся деньги пойдут на оплату труда рабочих.
Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 14 сентября. Таким образом, на выполнение ремонтных работ у него останется чуть больше 2 месяцев. Увидеть обновленный двор у "Храма всех религий" татарстанцы смогут уже 22 ноября.
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