В Казани территорию у "Храма всех религий" благоустроят за 35,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2018-09-11T15:56:54+03:00

Площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров

Работы будут включать в себя установку освещения и подпорной стенки, ремонт дорог и тротуаров

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Стало известно, сколько Татарстану придется потратить на благоустройство территории "Храма всех религий" в казанском поселке Старое Аракчино. Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, сумма составит 35,9 миллиона рублей.

Известно, что площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров. Исполнитель договора должен будет починить дороги (31,7 миллиона рублей), отремонтировать тротуары (2,8 миллиона рублей), возвести подпорную стенку (0,2 миллиона рублей) и установить освещение (1,1 миллиона рублей). Оставшиеся деньги пойдут на оплату труда рабочих.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 14 сентября. Таким образом, на выполнение ремонтных работ у него останется чуть больше 2 месяцев. Увидеть обновленный двор у "Храма всех религий" татарстанцы смогут уже 22 ноября.

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