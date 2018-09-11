На слет воскресных школ Татарстана потратят один миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-11T17:32:03+03:00

Педагоги обсудят в том числе и вопросы обучения родному языку

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Из бюджета Татарстана выделили один миллион рублей на организацию республиканского трехдневного слета воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом образования. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября в казанском поселке Дербышки. Туда съедутся порядка 200 человек - сотрудники и учащиеся соответствующих учебных заведений. Им будет предоставлен трансфер до места проведения слета, питание и проживание.

Мероприятие будет состоять из двух секций для школьников и педагогов - организация досуговой деятельности детей и формы распространения передового опыта по теме "воспитание толерантной личности в поликультурной среде" соответственно.

Во своей секции преподаватели поговорят об актуальных вопросах обучения родному языку, методах и формах поликультурного образования в этнокультурных школах, воспитании позитивного отношения к культурным различиям.

А школьников на этом слете будет ждать сюрприз - бесплатное посещение казанского Цирка.

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