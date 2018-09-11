Победителем фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани стал фильм из Казахстана

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-11T13:41:27+03:00

Помимо этого, были названы победители в различных номинациях

Призы за режиссуру, в свою очередь, получили российская и иранская ленты

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Стал известен победитель фестиваля мусульманского кино, который проходил в Казани с 5 по 11 сентября. Им стала картина из Казахстана - «Ласковое безразличие мира».

Помимо этого, были названы победители в различных номинациях. Так, призы за режиссуру получили российская лента «Мулла» Рамиля Фазлыева и иранский фильм «Гольнеза» Саттара Шамани Гола.

Лучшим полнометражным фильмом был назван «Чистополь. Из жизни малого города» Галины Долматовской, а специальное упоминание жюри и приз за лучшую женскую роль получила картина «Не чужие».

Возвращаясь к российской ленте«Мулла» нельзя не отметить, что картина заслужила специального приза президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» - съемочной команде было вручено 500 тысяч рублей. Она стала единственной татарстанской работой из тех, что были представлены в основных номинациях.

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