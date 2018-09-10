Соцсети: Под Елабугой в озере нашли тело известного челнинского журналиста

СЕГОДНЯ 18:24 2018-09-10T18:25:19+03:00

По информации из соцсетей, Егор Орлов уехал из дома 7 сентября и больше не выходил на связь

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Под Елабугой обнаружено тело одного из самых известных журналистов Набережных Челнов Егора Орлова. Об этом сообщается в пабликах Елабуги и Набережных Челнов в социальных сетях.

Отмечается, что 30-летний журналист вышел из дома утром 7 сентября, сел в свой автомобиль Kia Rio и поехал на работу. Вечером того же дня он не вернулся домой и перестал выходить на связь. Родственники Егора Орлова сразу же обратились в полицию. Его поисками занимался добровольный поисковый отряд "Надежда".

Машину мужчины - тот самый Kia Rio - полицейские обнаружили рядом с поселком Луговой 9 сентября. Двери были открыты, водителя рядом не было. Тело нашли неподалеку в озере в 10 метрах от берега сегодня, 10 сентября.

Известно, что Егор Орлов долгое время работал корреспондентов телеканала "РЕН ТВ - Набережные Челны", после чего устроился в детский технопарк.

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