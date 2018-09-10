До 2 октября в Казани частично перекроют проспект Победы
В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз движение автомобилей и других транспортных средств временно ограничат по проспекту Победы. Изменения в дорожной сети вступят в силу уже 11 сентября. Перекрыто движение будет до 2 октября.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполнительного комитета Казани, для проезда будет закрыт участок у дома №34а по улице Совхозная и в районе пересечения с Дорожным переулком. Там будет производиться прокладка водопровода и канализации.
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