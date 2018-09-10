Актер Камиль Ларин приехал на казанский кинофестиваль с женой, но награждение проведет с "возлюбленной"

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-10T15:32:41+03:00

В Казань он приехал с супругой, которая, по всей видимости, в положении

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Сегодня в развлекательном комплексе «Эрмитаж» назовут победителей фестиваля мусульманского кино. Начнется закрытие кинофеста, который проходил неделю - с традиционной красной дорожки. По ней пройдут режиссеры, именитые актёры и гости фестиваля.

Ведущими церемонии закрытия станет звездная пара - актер российского кино Камиль Ларин и актриса театра Галиаскара Камала - Гузель Сибгатуллина.

Сегодня прошел творческий вечер киногруппы фильма «Кире», где снялись оба актера. Но к началу фестиваля фильм смонтировать не успели, поэтому его зрители увидят в следующем году. Кстати, там Камиль и Гузель - сыграли влюбленную пару. Вместе с Камилем Лариным на фестиваль приехала его супруга. Многие поклонники успели обратить внимание на ее округлившийся животик.

Так же на фестивале ожидают Наталью Бондарчук, супругов Виторган, актеров и режиссеров из разных стран.

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