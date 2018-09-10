2018-09-10T10:24:04+03:00
Звезды

Звезда сериала «Ольга» презентует в Казани короткометражные фильмы

Сергей Романович поучаствует в запуске нового мусульманского телеканала
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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Сергей Романович, сыгравший уличного пацана Андрея - парня дочери Ольги в популярном одноименном сериале, приедет в Казань на презентацию нового просветительского телеканала для мусульман. Так же станет почетным гостем на Международном фестивале мусульманского кино.

Сергей Романович, известный по фильмам «Ласковый май», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Коробка» вместе с муфтием презентует социальные ролики на религиозную тему. С благотворительной миссией актер приезжает впервые. Недавно Сергей Романович и его супруга Александра Головкина приняли ислам. После этого он сделал операцию по пересадке волос с затылочной части на лицо, чтобы носить густую бороду. Теперь вместе с супругой они рассказывают об исламе.

Встреча состоится 10 сентября в 10:00 в развлекательном комплексе «Ривьера». Вход свободный.

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