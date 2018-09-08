Икона Божией Матери станет причиной ограничения дорожного движения в Йошкар-Оле

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-08T11:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

По дорогам Йошкар-Олы пронесут чудотворную икону Божией Матери. На это время будут перекрыты некоторые улицы марийской столицы, заранее предупреждает мэрия города.

9 сентября с 11.00 до 14.00 движение будет ограничено от улицы Молодежной до Водопроводной, от Мира до Чапаева, от Водопроводной до Льва Толстого, от Чапаева до Вознесенской, от Льва Толстого до бульвара Чайвана, от бульвара Чайвана до 120 дома на Комсомольской.

Вечером этого же дня с 17.00 до 18.30 автомоболисты не смогут воспользоваться участками дорог от Машиностроителей до Анциферова, от Свердлова до Суворова, от Аницферова до Ползунова, от Ползунова до Зеленой, от Зеленой до 24 дома по Йывана Кырли.

10 сентября с 10.00 до 12.30 перекроют три участка: от дома №12 по Йывана Кырли до Строителей, от Йывана Кырли до Васильева, от Строителей до Яна Крастыня.

14 числа с 8.00 до 17.00 перекроют всего один участок: от Воинов-Интернационалистов до бульвара Ураева.