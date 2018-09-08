2018-09-08T11:10:58+03:00
Общество

Икона Божией Матери станет причиной ограничения дорожного движения в Йошкар-Оле

Несколько дорог будут перекрыты 9, 10 и 14 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Мэрия города просит горожан заранее выбирать маршрутМэрия города просит горожан заранее выбирать маршрутФото: Геннадий БИСЕНОВ
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По дорогам Йошкар-Олы пронесут чудотворную икону Божией Матери. На это время будут перекрыты некоторые улицы марийской столицы, заранее предупреждает мэрия города.

9 сентября с 11.00 до 14.00 движение будет ограничено от улицы Молодежной до Водопроводной, от Мира до Чапаева, от Водопроводной до Льва Толстого, от Чапаева до Вознесенской, от Льва Толстого до бульвара Чайвана, от бульвара Чайвана до 120 дома на Комсомольской.

Вечером этого же дня с 17.00 до 18.30 автомоболисты не смогут воспользоваться участками дорог от Машиностроителей до Анциферова, от Свердлова до Суворова, от Аницферова до Ползунова, от Ползунова до Зеленой, от Зеленой до 24 дома по Йывана Кырли.

10 сентября с 10.00 до 12.30 перекроют три участка: от дома №12 по Йывана Кырли до Строителей, от Йывана Кырли до Васильева, от Строителей до Яна Крастыня.

14 числа с 8.00 до 17.00 перекроют всего один участок: от Воинов-Интернационалистов до бульвара Ураева.

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