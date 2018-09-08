В выходные в Свияжске сварят около двух тонн ухи

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-08T10:26:30+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, на острове-граде Свияжск пройдет праздник "Свияжская уха". К концу празднества 20 команд-участников должны сварить в общей сложности более дух тонн ухи.

В жюри, которое будет пробовать и оценивать блюда, войдут титулованные повара и сотрудники Свияжского музея. Победителей гастрономического конкурса ждет денежное вознаграждение.

Однако для такого количества супа нужно иметь соответствующее количество рыбы. Именно поэтому мероприятие начнется рано утром с ловли рыбы. Это будет не просто любительская рыбалка, а настоящее соревнование. Приз получит тот, кто поймает рыбу первым и тот, кто поймает самую большую особь.

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