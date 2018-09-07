В Казань прибыл председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
В эту пятницу, 7 сентября, в рамках рабочей поездки в Казань прилетел председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
В аэропорту его, согласно протоколу, встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Ожидается, что в рамках пребывания Алексея Миллера в Казани состоится подписание «дорожной карты» по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом республики. Кроме того, в Казанском Кремле у него запланирована беседа с Рустамом Миннихановым, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.
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