В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой
Несчастный случай произошел на газораспределительной станции №13 в Нижнекамске. 6 сентября 47-летний житель Альметьевска работал там на разборе бетонной конструкции.
Во время демонтажа часть бетонной стены упала на него. Свидетели происшествия - сотрудники стройки, своими силами пытались отодвинуть плиту.
К приезду спасателей мужчина был уже мертв. Медики зафиксировали смерть рабочего стройки. В происшествии будет разбираться следственный комитет Татарстана. Сейчас выясняются все детали трагедии.
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