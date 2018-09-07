В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой

СЕГОДНЯ 16:13 2018-09-07T16:14:14+03:00

Трагедия произошла на стройке в Нижнекамске

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Несчастный случай произошел на газораспределительной станции №13 в Нижнекамске. 6 сентября 47-летний житель Альметьевска работал там на разборе бетонной конструкции.

Во время демонтажа часть бетонной стены упала на него. Свидетели происшествия - сотрудники стройки, своими силами пытались отодвинуть плиту.

К приезду спасателей мужчина был уже мертв. Медики зафиксировали смерть рабочего стройки. В происшествии будет разбираться следственный комитет Татарстана. Сейчас выясняются все детали трагедии.

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