Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками
Актер Эммануил Виторган приехал на фестиваль мусульманского кино-2018 с супругой Ириной Млодик. Пара всюду была вместе и даже творческий вечер Эммануила Виторгана они провели вместе.
Серебряное украшение для Ирины МлодикФото: Александр ЧЕРНОВ
В завершении вечера исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова подарила гостям национальные подарки. 78-летнему актеру достались кожаные татарские тапочки с символикой фестиваля, а его супруге подарили объемный серебряный браслет производства татарстанских ювелиров. Он украшен крупным полудрагоценным камнем - малахитом.
Татарское лакомство для актераФото: Александр ЧЕРНОВ
Зрители приготовили свои подарки. Актер получил из рук поклонников медовое угощение чак-чак, а его супругу просили передать кукулу-татарочку их шестимесячной дочери Этель. В этом году Ирина и Эммануил Виторган снова стали родителями.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»