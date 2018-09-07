Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-07T17:30:18+03:00

Дар от поклонников достался и их полугодовалой дочке Этель [фото]

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Актер Эммануил Виторган приехал на фестиваль мусульманского кино-2018 с супругой Ириной Млодик. Пара всюду была вместе и даже творческий вечер Эммануила Виторгана они провели вместе.

Серебряное украшение для Ирины МлодикФото: Александр ЧЕРНОВ

В завершении вечера исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова подарила гостям национальные подарки. 78-летнему актеру достались кожаные татарские тапочки с символикой фестиваля, а его супруге подарили объемный серебряный браслет производства татарстанских ювелиров. Он украшен крупным полудрагоценным камнем - малахитом.

Татарское лакомство для актераФото: Александр ЧЕРНОВ

Зрители приготовили свои подарки. Актер получил из рук поклонников медовое угощение чак-чак, а его супругу просили передать кукулу-татарочку их шестимесячной дочери Этель. В этом году Ирина и Эммануил Виторган снова стали родителями.

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