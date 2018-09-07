Эммануил и Ирина Виторган показали в Казани полугодовалую дочь

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-07T16:01:21+03:00

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Актер Эммануил Виторган приехал в Казань на фестиваль мусульманского кино-2018 вместе с супругой Ириной Млодик. Для поклонников пара провела творческий вечер с песнями авторского сочинения и поделилась радостной новостью из своей жизни.

- Мы с таким наслаждением и с таким удовольствием родили девочку. Сегодня ей седьмой месяц. Я всех призываю, независимо от возраста – рожайте! – призвал зрителей зала 78-летний актер. - Мы благодарны судьбе и всем кто нам подарил эту девочку. Она уникальна. Скажете - вы сумасшедшие? Да, мы сумасшедшие!

56-летняя супруга поддержала мужа: "Она спокойная и все время улыбается. Мне кажется, что она похожа на Эммануила. У нее тоже ямочка в том же месте, где у Эммануила. Один рижский автор написал колыбельную и посвятил нашей дочери Этель"

Супруги Виторган показали казанцам фотографии из домашнего архиваФото: Александр ЧЕРНОВ

После чего под песню колыбельной на большом экране появились фотографии из личного архива. На них счастливые родители всюду были с новорожденной.

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