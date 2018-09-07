2018-09-07T14:01:33+03:00
Дом. Семья

В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц

Визит ушастого на камеры телефонов зафиксировали постояльцы бесплатной гостиницы «Дом Рональда Макдоналдса» [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Рано утром 7 сентября к дверям бесплатной гостинице, где живут онкобольные дети – пациенты ДРКБ, и их родители пришел не совсем обычный гость.

Заяц из ближайшей лесопосадки сначала внимательно осмотрел площадку перед гостиницей, потом взобрался на крыльцо, но попасть в само здание так и не сумел - такого гостя никто не ждал, вот и не встречали.

Заметили только тогда, когда косой уже решил покинуть территорию. Тем не менее постояльцы гостиницы успели снять ушастого на камеры своих мобильных телефонов.

В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц.Соцсети

Отметим, что рядом с больницей, где лечение проходят онкобольные дети, находятся лесопосадки и начинается лес, но до сих пор местный сквер посещали только белки.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Буинском районе Татарстана построят промышленный парк за 88 миллионов рублей
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
Казанская гимназия №179 вышла в список ассоциированых школ ЮНЕСКО
8 сентября группа «Мураками» выступит в Казани на открытии второй очереди парка «Весна»
У руководителя Исполкома Елабуги новый первый зам
Житель Татарстана продает 10-копеечную монету за 2 миллиона рублей
В Чебоксарах рядом с торговым комплексом "Ярмарка" возник пожар
Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект, дающий льготы людям предпенсионного возраста
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
Наталья Громушкина ищет в Казани личного дизайнера одежды
В лесах Татарстана объявлена повышенная пожароопасность
Рустам Минниханов порекомендовал убрать несколько этажей ЖК "Красный Восток"
В Казани мужчина украл 6-метровый забор
В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Большой кошачий побег"
В Татарстане мужчина убил подругу в день рождения их общего сына
В Татарстане прокуратура проверяет поставщиков школьного питания в Актаныше
В Казани передано в суд уголовное дело о гибели инспектора ДПС после тарана пьяным водителем
В Татарстане найден пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина
Президенту Татарстана презентовали 14 будущих объектов в историческом центре Казани
В Казани с проспекта Ямашева местные власти убрали киоск