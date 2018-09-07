В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц
Рано утром 7 сентября к дверям бесплатной гостинице, где живут онкобольные дети – пациенты ДРКБ, и их родители пришел не совсем обычный гость.
Заяц из ближайшей лесопосадки сначала внимательно осмотрел площадку перед гостиницей, потом взобрался на крыльцо, но попасть в само здание так и не сумел - такого гостя никто не ждал, вот и не встречали.
Заметили только тогда, когда косой уже решил покинуть территорию. Тем не менее постояльцы гостиницы успели снять ушастого на камеры своих мобильных телефонов.
В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц.Соцсети
Отметим, что рядом с больницей, где лечение проходят онкобольные дети, находятся лесопосадки и начинается лес, но до сих пор местный сквер посещали только белки.
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