СЕГОДНЯ 14:01 2018-09-07T14:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 7 сентября к дверям бесплатной гостинице, где живут онкобольные дети – пациенты ДРКБ, и их родители пришел не совсем обычный гость.

Заяц из ближайшей лесопосадки сначала внимательно осмотрел площадку перед гостиницей, потом взобрался на крыльцо, но попасть в само здание так и не сумел - такого гостя никто не ждал, вот и не встречали.

Заметили только тогда, когда косой уже решил покинуть территорию. Тем не менее постояльцы гостиницы успели снять ушастого на камеры своих мобильных телефонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667738" frameborder="0"></iframe> В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц.Соцсети

Отметим, что рядом с больницей, где лечение проходят онкобольные дети, находятся лесопосадки и начинается лес, но до сих пор местный сквер посещали только белки.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»