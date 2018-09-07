2018-09-07T12:38:20+03:00
Общество

У руководителя Исполкома Елабуги новый первый зам

На эту должность местные депутаты утвердили кандидатуру Зуфара Касимова
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: городелабуга.рфФото: городелабуга.рф
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 7 сентября, состоялась очередная сессия Елабужского районного совета. Помимо депутатов в ней приняли участие руководители Исполкомов города и района, их заместители, председатели палат, а также представители силовых структур.

Заседание начали с вопроса о назначении первого заместителя Исполкома Елабужского района. На эту должность была предложена кандидатура Зуфара Касимова. Депутаты единогласно поддержали это назначение.

Отмечается, что 45-летний Зуфар Касимов родился в Елабуге, закончил физмат ЕГПИ и Уфимский государственный нефтяной технический университет. С 2012 года на разных должностях работал в Елабужском водоканале. Последнее место работы – филиал ОАО «Татнефтепродукт» в должности заместителя главного инженера.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Буинском районе Татарстана построят промышленный парк за 88 миллионов рублей
В Казани к онкобольным детям из лесополосы вышел заяц
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
Казанская гимназия №179 вышла в список ассоциированых школ ЮНЕСКО
8 сентября группа «Мураками» выступит в Казани на открытии второй очереди парка «Весна»
Житель Татарстана продает 10-копеечную монету за 2 миллиона рублей
В Чебоксарах рядом с торговым комплексом "Ярмарка" возник пожар
Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект, дающий льготы людям предпенсионного возраста
Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом
Наталья Громушкина ищет в Казани личного дизайнера одежды
В лесах Татарстана объявлена повышенная пожароопасность
Рустам Минниханов порекомендовал убрать несколько этажей ЖК "Красный Восток"
В Казани мужчина украл 6-метровый забор
В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Большой кошачий побег"
В Татарстане мужчина убил подругу в день рождения их общего сына
В Татарстане прокуратура проверяет поставщиков школьного питания в Актаныше
В Казани передано в суд уголовное дело о гибели инспектора ДПС после тарана пьяным водителем
В Татарстане найден пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина
Президенту Татарстана презентовали 14 будущих объектов в историческом центре Казани
В Казани с проспекта Ямашева местные власти убрали киоск