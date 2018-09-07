У руководителя Исполкома Елабуги новый первый зам

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-07T12:38:20+03:00

На эту должность местные депутаты утвердили кандидатуру Зуфара Касимова

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В эту пятницу, 7 сентября, состоялась очередная сессия Елабужского районного совета. Помимо депутатов в ней приняли участие руководители Исполкомов города и района, их заместители, председатели палат, а также представители силовых структур.

Заседание начали с вопроса о назначении первого заместителя Исполкома Елабужского района. На эту должность была предложена кандидатура Зуфара Касимова. Депутаты единогласно поддержали это назначение.

Отмечается, что 45-летний Зуфар Касимов родился в Елабуге, закончил физмат ЕГПИ и Уфимский государственный нефтяной технический университет. С 2012 года на разных должностях работал в Елабужском водоканале. Последнее место работы – филиал ОАО «Татнефтепродукт» в должности заместителя главного инженера.

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