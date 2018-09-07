2018-09-07T10:21:53+03:00
Общество

Рустам Минниханов порекомендовал убрать несколько этажей ЖК "Красный Восток"

Произошло эо во время заседания комиссии по вопросам градостроительной деятельности Казани
Лика ИСАЕВА
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Рустам Минниханов порекомендовал уменьшить этажи жилого комплексаРустам Минниханов порекомендовал уменьшить этажи жилого комплексаФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани состоялось заседание комиссии по вопросам градостроительства в исторических частях столицы Татарстана. Во время этого заседания при рассмотрении строительства домов в ЖК "Красный Восток" (на территории пивоваренного завода Петцольда, прим. редакции) президент Татарстана рекомендовал понизить этажность домов, возводимых в Старо-Татарской слободе.

При этом Рустам Минниханов дал понять, что в целом само строительство ЖК "Красный Восток" напрямую зависит от количества этажей. Так же он отметил, что вблизи исторического центра Казани необходимо строить малоэтажные здания, чтобы не портить существующий вид исторического центра города, сообщили в пресс-службе Правительства Татарстана.

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Источник : https://realnoevremya.ru/news/112012-minnihanov-rekomendoval-umenshit-etazhnost-zhk-krasnyy-vostok

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