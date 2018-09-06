На матче КХЛ между "Нефтехимиком" и минским "Динамо" 44 места на трибунах оставят свободными для погибших 7 лет назад игроков "Локомотива"
7 сентября исполнится ровно семь лет с момента главной трагедии в истории российского хоккея в XXI веке. Именно в тот день под Ярославлем разбился самолет, на борту которого находились хоккеисты и тренеры ярославского "Локомотива".
Долгое время в этот день матчи в России не проводились. Теперь же решили иначе. В Нжнекамске 7 сентября запланирован матч КХЛ между местным "Нефтехимиком" и минским "Динамо".
Поединок начнется с минуты молчания. Во втором секторе "Нефтехим Арены" на 44-х местах будут разложены шарфы с символикой ХК "Локомотив". А в фойе первого этажа будет оформлен небольшой мемориал памяти и оборудовано место для возложения цветов.
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