2018-09-06T12:50:28+03:00
Происшествия

В Татарстане за сутки из лесов вывели трех заблудившихся грибников

На поиски отправлялись сотрудники МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Татарстаны теряютсяТатарстаны теряютсяФото: Из материалов пресс-службы
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В среду, 5 сентября, из татарстанских лесов вывели сразу трех грибников. 65-летний мужчина потерял ориентацию на местности в Зеленодольском районе, когда собирал грибы в микрорайоне Гари. Потерялся он еще во вторник, 4 сентября. Ночь провел в лесу, и только на следующее утро, в 8.20, его отыскали спасатели.

Еще две женщины, любительницы "тихой охоты", не смогли выйти из леса в Тукаевском районе Татарстана. 56-летняя и 55-летняя женщины отправились в Боровецкий лес, в Национальный парк "Нижняя Кама" за грибами, и позвали на помощь спасателей, чтобы их вывели к людям.

- Причина происшествия – потеря ориентации на местности, - сообщили в МЧС Татарстана.

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