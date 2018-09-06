2018-09-06T12:14:16+03:00
Общество

Ряд домов Казани останется без воды 7 сентября

Водоснабжение ограничат ан сутки
Владимир КРУПСКИЙ
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Отключение связано с подключением водопровода.Отключение связано с подключением водопровода.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В пятницу, 7 сентября в Казани запланировано отключение воды. Так, два дома в Авиастроительном районе столицы Татарстана останутся без водоснабжения. С 9.00 7 сентября до 6.00 8 сентября подача воды будет прекращена в домах № 37б и 40 по улице Максимова.

- Автоцистерна с водой будет размещена согласно поступившим заявкам. Отключение связано с подключением водопровода жилого дома по улице Ленинградская, - сообщили в МУП «Водоканал».

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