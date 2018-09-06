В Татарстане три агрофирмы заставили выплатить долг по зарплате почти на 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-06T11:30:22+03:00

Одно из предприятий погасила свой долг перед людьми лишь частично. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эти деньги, наконец, получили 620 работников

Изменить размер текста: A A

По сообщению Минтруда Татарстана, в ходе работы республиканской межведомственной комиссии был достигнут результат по выплате долгов по зарплате. Три сельхозпредприятия все же отдали 620 своим сотрудникам их кровно заработанные – почти 9 миллионов рублей.

Так, в Мензелинском районе ООО «Чулпан» заплатила 256 сотрудникам 4,5 миллионов рублей, а ООО «Минзаля» - 3 миллиона 174 своим работникам.

Кроме того, частично погасила свою задолженность пере сотрудниками в виде зарплаты организация «Дружба» из Буинского района – почти 1,4 миллиона рублей 190 сотрудникам.

- Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена – отметили в Минтруда Татарстана.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»