2018-09-06T11:30:22+03:00
Общество

В Татарстане три агрофирмы заставили выплатить долг по зарплате почти на 9 миллионов рублей

Эти деньги, наконец, получили 620 работников
Олег ЛУГОВОЙ
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Одно из предприятий погасила свой долг перед людьми лишь частично.Одно из предприятий погасила свой долг перед людьми лишь частично.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По сообщению Минтруда Татарстана, в ходе работы республиканской межведомственной комиссии был достигнут результат по выплате долгов по зарплате. Три сельхозпредприятия все же отдали 620 своим сотрудникам их кровно заработанные – почти 9 миллионов рублей.

Так, в Мензелинском районе ООО «Чулпан» заплатила 256 сотрудникам 4,5 миллионов рублей, а ООО «Минзаля» - 3 миллиона 174 своим работникам.

Кроме того, частично погасила свою задолженность пере сотрудниками в виде зарплаты организация «Дружба» из Буинского района – почти 1,4 миллиона рублей 190 сотрудникам.

- Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена – отметили в Минтруда Татарстана.

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