Казанец завоевал «золото» на Международной олимпиаде по информатике-2018 в Японии

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-06T11:05:02+03:00

Рамазан Рахматуллин был признан лучшим в личном зачете в сборной России

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Выпускник казанского лицея им.Лобачевского КФУ Рамазан Рахматуллин показал 11 результат в мире на Международной олимпиаде по информатике-2018 в Японии, которая проходила в городе Цукубе. Школьник удостоился «золота».

Он оправился на эту олимпиаду - International Olympiad in Informatics – IOI), в составе российской сборной. Вместе с Михаилом Анопренко из Санкт-Петербурга, а также Владимир Романовым и Егором Лифарь из Москвы казанец противостоял более 900 соперникам из 85 стран мира.

Кроме Рамазана «золото» также взял его соратник по национальной сборной Владимир Романов, показавший 21 результат. А Михаил Анопренеко и Егор Лифарь удостоились «серебра».

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