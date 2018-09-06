Казанец завоевал «золото» на Международной олимпиаде по информатике-2018 в Японии
Выпускник казанского лицея им.Лобачевского КФУ Рамазан Рахматуллин показал 11 результат в мире на Международной олимпиаде по информатике-2018 в Японии, которая проходила в городе Цукубе. Школьник удостоился «золота».
Он оправился на эту олимпиаду - International Olympiad in Informatics – IOI), в составе российской сборной. Вместе с Михаилом Анопренко из Санкт-Петербурга, а также Владимир Романовым и Егором Лифарь из Москвы казанец противостоял более 900 соперникам из 85 стран мира.
Кроме Рамазана «золото» также взял его соратник по национальной сборной Владимир Романов, показавший 21 результат. А Михаил Анопренеко и Егор Лифарь удостоились «серебра».
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