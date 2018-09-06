19 сентября из Казани запускают авиарейсы до китайского острова Хайнань

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-06T09:22:25+03:00

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Российская авиакомпания открывает в аэропорту Казани на бархатный сезон новое направление. Так, пассажирам предлагают отправиться на китайский остров Хайнань.

Полеты будут осуществляется каждую среду на чартерной основе. Итак, вылет намечен на 9.40, а прибытие в Хайкоу (остров Хайнань) в 22.55. Время в пути около 9 часов.

Обратно самолет отправляется в 1.30, а прилетать в Казань в 5.30. Указано местное время для каждого аэропорта. Так, что стоит знать – время на острове Хайнань опережает московское на 5 часов.

Для полетов пассажирам предоставят самолеты Boeing 777-200ER вместимостью 374 места.

В расписании возможны изменения. Программа полетов запрошена предварительно до завершения периода летней навигации, то есть до 24 октября.

СПРАВКА

Тропический остров Хайнань расположен на юге Китая, на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется «Восточными Гавайями». На острове представлены тропические леса с густыми зарослями, пляжи и белый песок, изумрудное море с прозрачной водой.

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