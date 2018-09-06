2018-09-06T09:49:26+03:00
Звезды

Эммануил Виторган проведет творческую встречу в Казани

Российский актер расскажет о своей звездной семье и популярных ролях в кино
Искандер ЯРУЛЛИН
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Эммануил Виторган на красной дорожке открытия КМФМК-XIVЭммануил Виторган на красной дорожке открытия КМФМК-XIVФото: Александр ЧЕРНОВ
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В рамках Международного фестиваля мусульманского кино-2018 в Казани продолжаются встречи с именитыми актерами. 6 сентября в 11:05 в первом зале кинотеатра «Синема Порт» состоится творческая встреча с Эммануилом Виторганом.

Актер российского кино снялся в более сотне фильмов и сериалов. Среди них «Чародеи», «Король Лир», «Кортик», «Убойная сила», «Склифосовский» и «Елки». Также Эммануил Виторган является актером дубляжа, в том числе и мультфильмов.

Актер приехал с супругой Ириной Млодик, с которой присутствует на всех событиях, происходящих в рамках казанского фестиваля. В этото четверг во время творческой встречи с актером также пройдет показ отрывков его киноработ. Состоится фото и автографсессия.

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