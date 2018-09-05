В Татарстане открыли первый в России музей археологии дерева

СЕГОДНЯ 18:04 2018-09-05T18:04:04+03:00

В церемонии приняли участие первый президент республики Минтимер Шаймиев и экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова [фото]

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В эту среду, 5 сентября, в торжественной обстановке в Свияжске открыли первый в России музей археологии дерева.

В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев и экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Отметим, что общая площадь музея археологии дерева в Свияжске превышает 2,5 тысячи квадратных метров, а зона самих раскопок – 900 квадратных метров. Если в центральной части выставлены крупные экспонаты – деревянные остатки построек, то по краям экспозиции расположены менее габаритные предметы.

Фото: "Казанский репортер"/Антон Райхштат

К слову, а масштабе, в этом музее установили 21-метровое панно, на которое покадрово проецируют жизнь Свияжска XVII века.

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