2018-09-05T18:37:00+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина отвез ребенка в детсад и бесследно пропал по пути на работу

34-летнего жителя Нижнекамска теперь ищут и полиция, и волонтеры ищут 34-летнего жителя Нижнекамска
Искандер ЯРУЛЛИН
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Поисковики уже нашли машину пропавшего, но мужчины и след простылПоисковики уже нашли машину пропавшего, но мужчины и след простылФото: соцсети
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Утром 3 сентября мужчина отвез ребенка в детский сад, а сам отправился на работу. Супруга вечером начала переживать, когда мужчина не пришел домой, а его сотовый телефон не отвечал.

Волонтеры поискового отряда, друзья и родственники начали поиски возле родника на улице Лесной в Нижнекамске. Там был найден легковой автомобиль ВАЗ-2109 пропавшего без вести мужчины.

К моменту обнаружения автомобиля, салон был открыт, а двигатель включен. Так же в салоне остался сотовый телефон, документы и личные вещи 34-летнего мужчины.

Полиция сняла отпечатки пальцев в салоне автомобиля, опросила последнего, кто разговаривал с пропавшим. Поиски продолжаются.

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