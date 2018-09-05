В Татарстане мужчина отвез ребенка в детсад и бесследно пропал по пути на работу
Утром 3 сентября мужчина отвез ребенка в детский сад, а сам отправился на работу. Супруга вечером начала переживать, когда мужчина не пришел домой, а его сотовый телефон не отвечал.
Волонтеры поискового отряда, друзья и родственники начали поиски возле родника на улице Лесной в Нижнекамске. Там был найден легковой автомобиль ВАЗ-2109 пропавшего без вести мужчины.
К моменту обнаружения автомобиля, салон был открыт, а двигатель включен. Так же в салоне остался сотовый телефон, документы и личные вещи 34-летнего мужчины.
Полиция сняла отпечатки пальцев в салоне автомобиля, опросила последнего, кто разговаривал с пропавшим. Поиски продолжаются.
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