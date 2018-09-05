2018-09-05T15:42:25+03:00
Общество

8 сентября меняется расписание электрички Казань-Вятские Поляны

На конечную станцию пригородный поезд прибудет в 12.45
Олег ЛУГОВОЙ
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Электричка в 7.53 отменяется.Электричка в 7.53 отменяется.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщают в министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, в эту субботу, 8 сентября, меняется расписание пригородного поезда Казань-Вятские Поляны.

Так, электричка не отправится в путь в 7.53 из столицы Татарстана. Вместо этого в расписании значится время отправления в 9.03. В итоге на конечную станцию «Вятские Поляны» пригородный поезд прибудет в 12.45.

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