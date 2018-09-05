2018-09-05T15:20:33+03:00
Происшествия

Отголоски землетрясения на Урале 5 сентября 2018 года дошли и до Татарстана

Жители республики ощутили их на себе на границе с Башкортостаном [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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В ночь с 4 на 5 сентября в 133 километрах от Уфы на Урале в Катав-Ивановском районе были зафиксированы подземные толчки в 5,5 баллов на глубине 10 километров.

- Зафиксирована сейсмическая активность в 3.58 по местному времени. Разрушений зданий нет. Погибших и пострадавших нет, - официально заявляли пресс-службе МЧС Челябинской области.

Тем временем, в соцсетях о том, как тряслись стены обсуждают жители Башкортостана и Свердловской области.

Ощутили последствия землетрясения на себе и татарстанцы, живущие на границе с Башкортостаном. От них об этих отголосках было минимальное количество обращений. В то же время жители Уфы рассказывают о повреждениях домов и попытках дозвониться в МЧС. Многие говорят, что линия была постоянно занята, сообщает «Казанский репортер».

- Утром 5 сентября местами в Белорецком, Салаватском районах и Уфе по Республике Башкортостан зафиксированы подземные толчки. Угрозы населению нет. Будьте осторожны! Телефон 101, - в итоге сообщили в МЧС Башкортостана.

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Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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