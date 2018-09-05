В Казани завершается очередной Том Сойер Фест-2018

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-05T19:03:35+03:00

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Начали участники акции Том Сойер Фест-2018 свою работу в Казани 2 июня. В планах у них было привести в порядок фасады шести исторических жилых зданий.

Так, дом №12 на улице Достоевского получил обновленный пристрой и был перекрашен в новый цвет. В свою очередь другой дом, расположенный по адресу улица Тукая, 33, вернул себе фасад родного цвета и ворота исторического вида. К тому же, теперь здание пропитано специальным составом по уходу за деревом. А у дома №14 на улице Волкова волонтеры восстановили и ограду, и фасад, и ворота.

Сейчас работы продолжаются в известном Доме врача Беркутова (улица Карима, 11) в Старо-Татарской слободе. В этот раз их не удастся завершить, поэтому этот дом автоматически попадает в список Том Сойер Феста на следующий год. Тут нужно еще нужно разработать проект, изготовить опорные столбы и найти решения по восстановлению аттика. Кстати, волонтеры на чердаке нашли оригинальный вазон и теперь думают, как бы и его восстановить.

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