2018-09-05T14:04:34+03:00
Происшествия

Пожар на зерновом складе в Марий Эл уничтожил 40 тонн продовольствия

Ущерб, нанесенный огнем, составил 652 тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной пожара специалисты называют короткое замыканиеПричиной пожара специалисты называют короткое замыкание
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Пожар на зерновом складе в деревне Иштымбал Куженерского района Марий Эл произошел 1 сентября. Однако администрация района назвала причины возгорания и другие подробности лишь несколько дней спустя.

Известно, что огонь заметили слишком поздно - к приезду пожарных языки пламени уже вырывались наружу из-за закрытых на замок дверей. Само здание было перекрыто новым железом. В результате произошедшего оно обрушилось. Помимо зерна на складе находилась зернодробилка. В огне погибло 40 тонн зерна, а материальный ущерб составил 652 тысячи рублей.

Возможно, что-то бы еще удалось спасти, если бы не проблемы со связью. Так, очевидцы пытались вызвать пожарную бригаду, но набирая вроде нужные номера, попадали в другие районы Марий Эл.

Причиной пожара на складе с зерном специалисты называют короткое замыкание.

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