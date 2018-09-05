2018-09-05T19:48:06+03:00
Общество

В Марий Эл родители полученный маткапитал потратили на подъемник для ребенка-инвалида

Сейчас сумма вручаемая матерям составляет 453 026 рублей
Лика ИСАЕВА
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Фото Натальи КулишовойФото Натальи Кулишовой
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Средства маткапитала, которые выплачивает государство за рождение второго ребенка, можно потратить строго на опереденные цели. Родители из Марий Эл, получив выплату, решили потратить ее не на жилье, а на социальную адаптацию ребенка-инвалида. Они приобрели техническое устройство, существенно облегчающего жизнь детям с ограниченными возможностями.

- За 200 тысяч рублей семья Поповых приобрела гусеничный подъемник для инвалидной коляски, благодаря которому стало значительно проще выходить с ребенком на улицу, - сообщили "Марийской правде" в пенсионном фонде Марий Эл.

На что родители потратят вторую часть выплаты, пока не сообщается. Напомним, что в 2018 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

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