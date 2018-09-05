11 сентября в Казани приведут в порядок лесопарк на улице Дубравной

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-05T17:19:10+03:00

После Казани активисты направятся в Васильево, Нижнекамск и Лениногорск

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В рамках республиканской акции "Неделя леса - 2018" 11 сентября пройдет уборка лесопарка на улице Дубравная в Казани.

На очистку зеленой зоны выйдут сотрудники министерства лесного хозяйства, экологические активисты и волонтеры. Мероприятие начнется в 16.00. Запись не обязательна - любой желающий может присоединиться к команде.

К слову, 15 сентября организаторы акции также с помощью неравнодушных татарстанцев проведут подобные мероприятия в Васильево, Нижнекамске, Лениногорске и других точках республики. При этом отмечается, что как минимум 30% собранного мусора будет переработано.

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