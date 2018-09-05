6 сентября в некоторых домах Казани пропадет свет

СЕГОДНЯ 19:32 2018-09-05T19:32:24+03:00

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Власти Казани предпреждают, что в ряде домов Советского, Вахитовского и Приволжского районов 6 сентября не будет электричества.

Так, с 8.00 до 13.00 свет отключат на улице Малая Красная в домах 3 и 7. С 8.00 до 17.00 - на Университетской, 20. С 10.00 до 18.00 - на Зинина в домах 1,3,5,7. С 14.00 до 18.00 - на Жуковского, 23, 25 и Малой Красной, 12, 14. Дольше, с 9.00 до 17.00, света не будет в поселке Восточный по адресам: улицы Звонкая, Милосердия, Таулы. До 18.00 - на улице Ершова 29, 29б.

Причиной отключения называют производство технического обслуживания оборудования распределительных сетей, плановым выводом в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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